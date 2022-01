[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 26일 서울 여의도 글래드 호텔에서 '제2회 중소기업 혁신 네트워크 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 디지털 기술이 불러온 4차 산업혁명 시대, 기후변화 및 코로나19로 인한 글로벌 대전환기에 대응해 민간의 산학연 전문 역량을 활용, 중소벤처의 혁신 전략을 모색하고자 마련됐다.

포럼 내용은 중기부 유튜브 채널로 실시간 중계됐으며, 중소기업 혁신 네트워크포럼 누리집에서 확인 가능하다.

권칠승 중기부 장관은 "중기부는 중소벤처기업, 시장의 투자자, 산학연 전문가들과 함께 머리를 맞대고 수요자 관점에서 미래 전략을 마련하고 지속 보완해 가겠다"고 말했다.

