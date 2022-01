경찰, 여의도 '민중총궐기' 주요 참가자 특정…6명 출석요구

최관호 서울경찰청장 기자간담회

양경수 민주노총 위원장 포함

"수사 철저히…불법집회 처벌"

오스템임플란트 횡령 공모여부 계속 수사

대선후보 관련 사건 "절차대로 진행"

[아시아경제 이관주 기자] 15일 서울 여의도공원에서 강행된 1만5000명 규모 민중총궐기 집회와 관련해 경찰이 주요 참가자에 대해 출석을 요구했다.

최관호 서울경찰청장은 17일 기자간담회에서 "현장 사진 등을 통해 12명의 주요 참가자를 확인하고 있고, 특정된 6명에 대해 출석을 요구했다"며 "나머지도 특정되는 대로 수사를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

주요 참가자 및 출석요구 대상자에는 양경수 민주노총 위원장도 포함된 것으로 알려졌다. 최 청장은 "수사를 철저히 진행해 불법집회는 처벌된다는 법의 실효성을 확보해나가도록 하겠다"며 "법집행 기관이 법집행의 실효성을 확보하는 노력은 상식적 법치국가의 모습이라고 생각한다"고 덧붙였다.

역대 최대 규모인 회삿돈 2215억원을 횡령한 오스템임플란트 직원 이모씨(45·구속) 사건과 관련해서는 "가족 공모, 회사 공모 여부에 대한 수사를 계속 진행해나갈 것"이라고 말했다. 경찰은 최근 회사 사무실 압수수색을 통해 확보한 자료 등을 분석하고 있다.

이재명 더불어민주당 대선후보의 '변호사비 대납 의혹'을 제기했던 이모씨가 사망한 사건은 명확한 사인 규명을 위한 조사가 진행 중이다. 앞서 국립과학수사연구원은 이씨의 사망 원인이 대동맥 박리·파열로 보인다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다. 최 청장은 "앞으로 혈액, 조직, 약독물 검사 등 최종 부검 결과를 토대로 사인을 규명할 계획"이라고 설명했다.

아울러 '고발사주' 의혹을 제기한 조성은씨가 윤석열 국민의힘 대선후보와 같은 당 김웅 의원 등을 고소한 사건, 이준석 국민의힘 대표 성접대 의혹 고발 사건, 윤 후보 배우자 김건희씨의 허위이력 기재 수사 등도 서울청 반부패·공공범죄수사대에 배당돼 수사가 진행 중이다. 최 청장은 선거 임박 시점에서 관련 수사가 진행되는 데 대해 "공직선거법이야 기한(선거일로부터 6개월)이 있지만, 그 외에는 일반적인 사건 수사 절차대로 진행하고 있고 그래야 맞다고 본다"고 말했다.

