NS홈쇼핑, 혼설족 공략…빅마마 모듬전 등 '설음식 특집전'

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 오는 18일 오후 5시45분과 20일 오후 3시15분 설 특집으로 '빅마마 이혜정의 설음식'을 단독 방송한다고 17일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 이번 설에도 거리두기로 인해 음식 장만에 부담을 느끼는 주부들과 혼설족(혼자 설을 보내는 사람)이 늘어날 것으로 보고 부담없는 가격과 구성으로 간편하게 즐길 수 있는 설 음식 상품을 마련했다.

18일에는 빅마마 '모듬전 8종'이 방송된다. 명절 차례상, 술상에 어울리는 전 한 접시를 정성스럽게 부쳐낸 상품이다. 후라이팬에서 간편하게 데우기만 하면 되는 모듬전은 소고기육전, 동그랑땡, 표고고기전, 연근전, 깻잎전, 동태전, 김치전 구성이다. 각 팩당 250g씩 들어있다.

떡과 식혜도 빅마마의 '맛있는 떡 2종과 식혜' 패키지로 판매한다. '쑥오쟁이 떡' 30개(각 30g), 앙금절편 40개(각 30g), 식혜 2통(각 1ℓ) 구성이다.

NS홈쇼핑 모바일 애플리케이션(앱)으로 결제 시 10%할인된 가격으로 구매 가능하며 10% 적립금 혜택도 받을 수 있다. 자세한 내용은 NS홈쇼핑 모바일 앱에서 확인 가능하다.

