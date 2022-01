[특징주]김건희 녹취록 공개 후폭풍?…안철수 관련주 급락

[아시아경제 지연진 기자] 국민의힘 윤석열 대선후보의 부인 김건희씨의 녹취록 일부가 공개된 이후 안철수 국민의힘 대선후보 관련주들이 급락세를 보이고 있다.

17일 오전 10시31분 기준 안랩 안랩 053800 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 13,800 등락률 -13.22% 거래량 797,657 전일가 104,400 2022.01.17 11:20 장중(20분지연) 관련기사 임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 전거래일대비 15.61%(1만6300원) 떨어진 8만8100원에 거래되고 있다. 같은 시간 써니전자 써니전자 004770 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 860 등락률 -14.96% 거래량 8,628,222 전일가 5,750 2022.01.17 11:20 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정추천주 3上 또 일냈다! 역대급 후속株 바로갑니다! 선착순 마감또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株 close 도 16.61%, 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 3,230 전일대비 675 등락률 -17.29% 거래량 7,822,271 전일가 3,905 2022.01.17 11:20 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 한네트" 입수 close 는 18.69% 낙폭을 기록 중이다.

안랩은 안 후보가 창업한 회사로 그가 지분 18% 이상을 보유 중이다. 써니전자는 임원이 안랩 출신이고, 까뮤이앤씨는 표학길 사외이사가 안철수의 지지모임 상임대표를 지내면서 안 후보 관련주로 묶였다.

이들 종목은 최근 방송을 통해 공개된 윤 후보의 부인인 김건희씨의 녹음 파일이 윤 후보에게 타격을 줄 만한 내용이 없다는 평가가 나오면서 급락한 것으로 풀이된다. 안 후보는 윤 후보와 야권 단일화 가능성이 제기됐다.

앞서 MBC 시사프로그램 스트레이트는 전날 윤 후보의 부인인 김건희씨가 씨가 ‘서울의소리’ 이명수 기자와 통화한 ‘7시간 통화’ 중 일부를 공개했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr