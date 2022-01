[아시아경제 박지환 기자] LS전선아시아 LS전선아시아 229640 | 코스피 증권정보 현재가 7,980 전일대비 80 등락률 +1.01% 거래량 85,248 전일가 7,900 2022.01.17 10:18 장중(20분지연) 관련기사 LS전선아시아, 3분기 영업이익 54억…전년동기대비 6.6%↑[클릭 e종목]"LS전선아시아, 3분기 호실적 전망...최근 주가 하락 과도"[클릭 e종목]"LS전선아시아, 지속적인 실적 성장세...더 좋아질 하반기" close 는 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 81억원으로 전년 동기 대비 155.5% 증가했다고 17일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1632억원으로 1.9% 감소했다. 당기순이익은 41억원으로 147.4% 늘어났다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr