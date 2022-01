亞문화전당재단 초대 이사장에 최영준 전 광주MBC 사장

초대 사장은 김선옥 문화예술협회 이사장

최영준 전 광주문화방송(MBC) 사장이 국립아시아문화전당재단 초대 이사장으로 선임됐다. 문화재단은 문화체육관광부 산하 단체다. 지난해 3월 '아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법' 개정에 따라 설립됐다. 아시아문화의 다양성과 창의성을 바탕에 둔 콘텐츠를 진흥·보급해 국민의 문화 향유 증진을 꾀한다.

황희 문체부 장관은 문화재단이 법인을 등기한 17일 최 이사장과 김선옥 사장에게 임명장을 수여했다. "문화재단은 차별화된 문화서비스 제공으로 아시아문화전당의 미래를 만들어갈 핵심 동력원"이라며 "문화재단과 문화전당이 유기적으로 협력하고 상호 발전하도록 지원하겠다"고 약속했다.

최 이사장은 관현장학재단 이사장, 서울시50플러스재단 이사장, 중국 후난대 객좌교수 등을 역임한 행정가다. 문화와 경영 경험을 두루 갖추고 지역 현안에 정통해 문화재단을 이끌 적임자로 낙점됐다. 손발을 맞추게 될 김 사장은 문화예술협회 이사장이다. 광주비엔날레 이사를 비롯해 호남대 초빙교수, 광주시의회 의원, 광주광산여성새로일하기센터장 등으로 일했다.

문화재단은 문화·예술·콘텐츠·홍보 등 전문가 열다섯 명으로 최고 의결기구인 이사회를 구성했다. 조직은 경영관리, 문화사업개발, 문화유통, 대외협력, 어린이문화, 서비스사업 등 여섯 팀으로 편성했다. 직원 일부는 종전 콘텐츠 창·제작을 담당한 아시아문화원 출신이다. 문화재단 출범과 함께 해산해 고용 승계가 이뤄졌다. 앞으로 콘텐츠 활용·유통은 물론 어린이 체험·교육, 문화상품 개발, 문화전당 편의시설 운영 등 다양한 문화서비스 업무를 집중적으로 추진한다.

