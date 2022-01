[아시아경제 박지환 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,350 2022.01.17 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 한화시스템, 항공기 첨단 방어 시스템 국산화 성공[단독]한화시스템도 UAE 천궁수출 최종사인… 사상 최고액한화시스템, 500억 '천궁 다기능레이다 PBL' 사업 계약 close 은 17일 UAE와 1조3020억원 규모의 천궁II 다기능레이다 수출 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 지난해 연결기준 매출액 대비 79.25%에 해당한다.

