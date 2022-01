bhc, ‘창고43’ 설 선물세트 6종 예약 판매

[아시아경제 문혜원 기자]bhc가 운영하는 ‘창고43’은 설 선물세트 예약 판매를 개시한다고 17일 밝혔다.

창고43 설 선물세트는 총 6종으로, 구이세트 3종, 불고기세트 1종, 양념갈비세트 1종, 육포세트 1종으로 구성됐다.

구이세트는 ‘창고 한우 명작’, ‘창고 스페셜 1호’, ‘창고 스페셜 2호’로 구분된다. 창고 한우 명작(2.4㎏)은 등심, 안심, 안창, 치마살 등 한우 인기 부위와 특수 부위를 엄선한 프리미엄 선물세트다. 창고 스페셜 1호(2.4㎏)는 등심, 안심, 채끝으로, 창고 스페셜 2호(2.4㎏)는 등심, 불고기, 국거리로 구성됐다.

불고기세트인 창고 후레쉬(2.4kg)는 불고기와 국거리로만 이뤄져 내실 있는 실속형 선물세트를 찾는 고객에게 제격이다. 양념갈비세트인 창고43 양념갈비세트(4kg)는 부드러운 육질을 자랑하는 소갈비를 창고43만의 특제 레시피 양념으로 맛을 낸 제품이다.

육포세트인 창고43 명품 수제 육포 세트는 고기 본연의 맛, 육포 특유의 식감이 강점으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 건강 간식이다. 용량 및 수량에 따라 2종(30g×6개, 50g×10개)으로 마련됐다.

설 선물세트는 오는 26일까지 창고43 전 매장 카운터 및 네이버 예약(네이버에서 창고43 매장 선택 후 예약 버튼 클릭)을 통해 접수가 가능하며 배송일은 오는 25일부터 27일까지다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr