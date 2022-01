롯데푸드, 친환경 선물세트 등 설 선물세트 90여종 판매

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 지난 추석에 이어 다가오는 설에도 플라스틱을 줄인 친환경 'ECO 선물세트' 운영을 이어나간다.

롯데푸드는 'ECO 선물세트'를 비롯한 설 선물세트 90여종을 본격 판매한다고 17일 밝혔다. 캔햄부터 식용유, 원두커피, 견과류까지 종합식품회사의 장점을 살린 다양한 구성품으로 세트를 구성한 것이 특징이다.

‘ECO 선물세트’ 33종은 플라스틱 트레이와 캔햄의 플라스틱 캡을 제거하고 FSC 인증을 받은 친환경 종이로 트레이 및 케이스, 가방을 제작해 기존보다 플라스틱 사용량을 대폭 줄인 선물세트다. 이를 통해 지난 추석에는 37t의 플라스틱을 감소시켰다. 이번 설에는 33톤의 플라스틱을 감소시킬 수 있을 것으로 롯데푸드는 분석하고 있다.

또 선물세트의 크기도 줄여 불필요한 포장을 제거했다. 구성품이 들어가는 필수 공간만을 남겨 기존 세트 대비 최소 11%에서 최대 32%의 면적을 축소했다. 산림 자원의 낭비를 막고 세트 적재 시 불필요한 공간의 차지를 줄이면서 물류 운송의 비효율도 줄였다.

이번 설에는 로스팜 캔햄으로 구성된 ‘ECO 로스팜 캔햄 세트’와 고객 선호도가 높은 식용류, 캔햄, 참기름 등으로 구성된 ‘ECO 혼합 세트’를 선보인다. 이밖에 수제햄 세트 ‘수제명작 햄 세트'를 비롯해 원두커피 세트 '칸타타 시그니처 세트' 등을 운영한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr