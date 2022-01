[아시아경제 임춘한 기자] 이마트·신세계백화점·SSG닷컴은 설을 앞두고 중소 협력업체에 2200여억원 규모의 납품대금을 조기 지급한다고 17일 밝혔다.

이번에 조기 지급되는 대금은 이달 28일과 다음달 10일·15일 정산분으로 최대 19일 앞당겨 설 연휴 전인 이달 27일에 지급할 계획이다. 이마트 1100억원, 신세계백화점 500억원, SSG닷컴 620억원 규모다.

이마트 관계자는 “협력업체들이 명절 때 상여금과 임금, 원자재대금 등 자금 소요가 많이 발생하는 것에 착안해 중소 협력회사와의 상생을 위해 오래전부터 명절에 앞서 상품대금의 조기 지급을 시행해 왔다”며 “지난 2008년부터는 중소 협력회사의 납품대금을 100% 현금으로 결제해 협력업체의 원활한 자금 조달을 돕고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr