[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

<장 마감 후 주요 공시>

◆CJ=종속사 CJ ENM 미국 법인 9384억 규모 주식 취득 결정

◆ 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 37,550 전일대비 100 등락률 -0.27% 거래량 1,479 전일가 37,650 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일지역난방공사, 이사회 내 ESG위원회 신설[e공시 눈에띄네]코스피 - 11일 close =1000억 규모 단기차입금 증가

◆ 범양건영 범양건영 002410 | 코스피 증권정보 현재가 6,100 전일대비 190 등락률 -3.02% 거래량 613,455 전일가 6,290 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일“남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승! close =종속사 고려종합물류 삼진앤컴퍼니 600억 규모 주식 취득

◆ 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 3,000 등락률 +0.86% 거래량 63,104 전일가 349,000 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "화학株, 1분기 업황 회복 기대감 주가에 반영될 것"효성화학 "중국 계열사에 238억원 출자"효성화학, 특수가스 공급계약 체결 close =중국 효성필름 238억 규모 신규 설립

◆ AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 5,040 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 39,152 전일가 5,040 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일AJ네트웍스, 종속회사 AJ전시몰 200억원 규모 유상증자 결정AJ네트웍스, 계열사 에이제이토탈주식회사의 500억원 규모 주식 처분 close =종속사 AJ토탈 보통주 51.5% 감자 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr