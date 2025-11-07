[특징주]지역난방공사, 3분기 '어닝서프라이즈' 소식에 강세

지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 5,200 등락률 +5.29% 거래량 81,589 전일가 98,300 2025.11.07 13:42 기준 관련기사 [특징주]지역난방공사, 배당금 상향 전망에 7%대 강세훈풍 탄 밸류업…상반기 자사주 15조 소각, 작년 기록 경신[특징주]지역난방공사 신고가…흑자 전환·배당 기대감에 들썩 전 종목 시세 보기 close 가 강세다. 올 3분기 시장 전망치 평균을 훌쩍 뛰어넘는 실적을 기록했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

7일 오후 1시32분 기준 지역난방공사는 전일 대비 4.98% 상승한 10만3200원에 거래되고 있다.

이날 지역난방공사는 올 3분기 매출액 7582억원, 영업이익 894억원, 순이익 490억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 29.6%, 영업이익은 209.6%, 순이익은 50.3% 증가했다.

이는 3분기 컨센서스인 매출 5547억원, 영업이익 125억원, 순이익 73억원을 뛰어 넘는 깜짝 실적이다.

지역난방공사의 올 3분기 누적 실적은 매출 2조9581억원, 영업이익 4036억원, 순이익 2609억원이다. 작년 같은 기간과 비교해 매출은 18.7%, 영업이익은 88.5%, 순이익은 81.9% 증가한 수치다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



