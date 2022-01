[아시아경제 김혜민 기자] 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울 강남구 서울주택도시공사(SH 공사) 본사를 방문해 신년 업무보고를 받는다.

김헌동 SH공사 사장은 오 시장에게 '아파트 분양원가' 공개 현황 등 올해 주요 사업계획을 발표할 예정이다.

특히 아파트 분양원가는 서울시와 SH공사가 전국 최초로 택지조성원가 등 아파트 분양원가 71개 항목을 지난 연말부터 전면 공개하고 있다. 오 시장의 공약이자, 지난해 11월 발표한 SH공사 5대 혁신방안에 포함된 내용이다.

한편 오 시장은 SH공사를 시작으로 서울산업진흥원, 서울신용보증재단, 서울교통공사 등을 방문해 신년 업무보고를 받을 예정이다.

