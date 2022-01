[포토] 양천구, 대형 공사장 등 건설현장 긴급점검

[아시아경제 박종일 기자] 양천구는 14일 오후 지역내 대형 공사장 등 건설현장에 대한 긴급점검을 실시했다.

최근 발생한 광주시 화정동 건축공사장 사고와 관련해 철저한 점검을 통해 선제적 안전관리체계를 구축, 유사 사고를 예방하기 위해서다.

이날 건축과 공무원, 건축사, 건축구조기술사로 구성된 합동점검단은 근린생활시설 및 업무시설 신축공사현장(신정동 323-6)을 찾아 콘크리트 품질(압축강도), 타워크레인 브레이싱 조사, 낙하물 방지망, 안전난간 등 항목을 집중 점검했다.

특히, 최근에 콘크리트가 타설된 층에는 벽체 슈미트 해머를 통해 압축 강도를 확인, 품질 검사 및 양생기간 준수 여부를 체크했다.

구는 향후 계속 진행될 긴급 현장점검 결과 경미한 지적사항은 그 자리에서 즉시 시정 조치, 중대한 결함이 발견될 경우 응급조치 및 별도 보완대책 마련, 안전조치가 취해지도록 철저하게 관리 · 감독할 방침이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr