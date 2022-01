[아시아경제 이민우 기자] HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 48,550 전일대비 1,550 등락률 -3.09% 거래량 340,152 전일가 50,100 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HK이노엔 '케이캡' 美 기술수출… 선급금 30억·최대 6400억원 규모HK이노엔, 테코프라잔 임상 3상서 안전성·유효성 확인제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스' close 은 강석희 대표가 사임했으며 곽달원 대표를 신규 선임했다고 14일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr