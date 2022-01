헛개에 홍삼·생강까지 … 이마트24, 달달한 '꿀차' 6종 출시

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 9,280 전일가 148,000 2022.01.14 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "전적으로 저의 부족함" … 정용진 부회장, 고객과 임직원에 사과"SNS 수정하고 삭제하고" … '멸공' 논란 진화 나선 정용진 부회장이마트, 지난해 12월 매출액 1조2850억원.. 17.4%↑ close 24가 건강한 달콤함으로 고객들의 기분을 전환시켜줄 '아임이 꿀차' 6종을 출시한다고 14일 밝혔다.

헛개나무 추출액과 홍삼 농축액에 꿀을 섞은 헛개나무·홍삼꿀차를 비롯해 생강·유자·한라봉·자몽&레몬 당절임과 꿀을 섞은 제숨까지 고객의 기호에 맞게 즐길 수 있도록 다양한 맛으로 출시한다. 가격은 각 1500원이다.

꿀차 6종은 겨울철 대표 상품 중 하나인 '원컵'으로 출시되며, 테이크아웃 컵에 내용물이 담겨 있어 뜨거운 물만 부으면 전문점 수준의 맛과 향을 즐길 수 있다. 또 기존 NB상품 대비 원물 함량을 20% 늘렸을 뿐 아니라 원물의 맛과 풍미를 보다 풍부하게 느낄 수 있도록 당절임을 사용했다.

이마트24 관계자는 "맛과 건강을 모두 챙기는 고객들이 늘어나는 트렌드에 맞춰 함께 차별화 상품을 개발할 업체를 찾던 중 세계 30여개국에 액상차(청류)를 수출하는 검증된 전문기업 '다정'을 알게 됐고, 상품 출시까지 이어지게 됐다"고 설명했다.

이마트24는 신상품 출시를 기념해 이달 15일부터 말일까지 2+1 덤증정 이벤트도 진행한다.

한편, 이마트24는 설탕에 버무린 토마토의 맛을 내는 스테비아 토마토, 일명 '토망고(토마토+망고)'도 판매한다. 방울토마토에 효소처리 스테비아를 주입시켜 단맛을 끌어올렸다. 스테비아는 허브과 천연당분으로 설탕보다 300배 이상의 단맛을 내면서 칼로리는 낮으며, 몸에 흡수되지 않고 소변으로 모두 배출되는 성분으로 알려져 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr