G마켓·옥션, 농협축산 손잡고 '한우한돈' 설 선물 세트 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 23일까지 농협축산 전문 브랜드 '라이블리'의 한우와 한돈 설 선물세트를 단독으로 판매, 농협 라이블리 공식 홈페이지보다 최대 49% 저렴한 가격에 선보인다고 14일 밝혔다.

품질이 보증된 한우와 한돈을 선별해 자체 공장에서 안전하게 생산하는 농협 라이블리는 도축부터 생산까지 과정을 콜드체인 시스템으로 관리한다. 제품을 빈틈없이 밀착되는 스킨포장 방식으로 진공 포장해 육즙의 손실을 최소화했다.

이번 기획전에는 구이용, 불고기용, 국거리용 등 고품질의 한우와 한돈을 농협라이블리 공식홈페이지보다 최대 49% 할인한 가격에 준비했다. G마켓과 옥션에서 제공하는 할인쿠폰을 적용하면 더욱 합리적인 가격에 구매 가능하다. 전 회원에게 1만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인되는 '20% 할인쿠폰'과 4만원 이상 구매 시 최대 2만원까지 할인되는 '25% 할인쿠폰'을 지급한다.

한우 1등급 등심, 안심, 채끝살을 모두 맛볼 수 있는 'LYVLY Gift 3호 - Best 1' 제품 구매 시 25% 쿠폰 적용가로 구매할 수 있다. 부채살까지 포함된 'LYVLY Gift 4호 - Best 1' 역시 25% 쿠폰 적용에 선보인다. 'LYVLY 한우 1등급 구이용' 등심과 안심 200g은 각각 20% 쿠폰 적용이 가능하다. 세트 상품은 아이스박스, 아이스팩과 함께 디자인 가방에 포장된다.

농협 라이블리 제품 외에도 평창, 영월, 정선의 청정지역에서 자란 프리미엄 '대관령한우'와 무항생제 인증을 받은 전남 8개 축협의 공동 브랜드 '녹색한우' 제품도 만날 수 있다. 자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 '농협 라이블리'를 검색하면 확인 가능하다.

