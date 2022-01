용인시, 경기도종합체육대회 자원봉사자 2천명 모집

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 올해 열리는 '경기도종합체육대회' 자원봉사자 2000명을 모집한다.

경기도종합체육대회는 ▲제68회 경기도체육대회(4월 14~16일) ▲제12회 경기도장애인체육대회(4월 28~30일) ▲2022 경기도장애인생활체육대회(10월 7~8일) ▲제33회 경기도생활대축전(10월 28~31일) 등 총 4개 대회로, 모두 용인시에서 열린다.

이번에 모집하는 자원봉사자는 오는 4월 14~16일 열리는 '제68회 경기도체육대회'와 4월 28~30일 열리는 '제12회 경기도장애인체육대회'에서 활동하게 된다.

지원 자격은 만 18세 이상(제12회 경기도장애인체육대회 탁구ㆍ배드민턴 종목은 만 14세 이상)의 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.

모집 분야는 ▲종합 안내 ▲개ㆍ폐회식 안내 ▲경기 지원 ▲행사 및 물품배부 지원 ▲환경정비 상태 점검ㆍ확인 ▲교통정리 및 주차 안내 지원 등이다.

신청은 다음 달 15일까지 1365 자원봉사포털에 가입한 뒤 용인시자원봉사센터 홈페이지 공지사항에서 신청서를 받아 작성한 뒤 용인시자원봉사센터에 이메일 또는 팩스로 제출하면 된다.

시 관계자는 "스포츠를 사랑하고 경기도종합체육대회에 관심 있는 대한민국 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"면서 "용인시민과 경기도민 모두가 즐길 수 있는 대회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

