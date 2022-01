국내 철도기술 20건 국제인증 취득…수출성과 229억원

국토교통부의 '철도용품 국제인증 취득 지원사업'을 통해 지난 2년간 총 20건의 국내 중소·중견기업 철도기술이 국제인증을 취득한 것으로 나타났다. 이를 통한 수출성과는 229억원에 달한다.

국토부는 국내 유망 철도기술의 해외진출을 지원하고자 2018년부터 총 35개사 51건의 철도기술을 선정해 시험·인증비, 공장심사비, 컨설팅비 등 총 39억1000만원을 지원했다고 14일 밝혔다.

지원 대상은 중소·중견기업이다. 중소기업은 총 비용의 60% 한도 내에서 1건당 최대 1억원을, 중견기업은 총 비용 40% 한도내에서 최대 8000만원을 지원했다.

그 결과 안전인증 10건, 품질인증 8건, 기타인증 2건 등 총 20건의 국제인증 취득 성과를 거뒀다. 특히 선로변제어유니트, 차축검지장치, 범용CPU모듈, 수직형 스크린도어, 차상신호장치, 차량 도어시스템, 선로전환기 등 7건은 안전성 최고등급(SIL4)을 취득해 세계적 수준의 안전성을 인정받았다.

해당 기술들은 이집트 등 외국 발주처에서 요구하는 조건을 만족해 총 229억원 상당의 수출 성과를 달성했다. 또 대부분 수입품에 의존하던 신호·안전용품을 국제인증 취득 국산제품으로 대체해 505억원 상당의 수입대체효과도 기대할 수 있다.

강희업 국토부 철도국장은 "국제인증 취득 성과가 우리기업의 해외시장 진출로 원활히 이어질 수 있도록 판로개척비용을 지원하고, 인증취득 지원금액도 상향할 계획"이라며 "해외 철도시장에서 우수한 기술력을 보유한 한국 철도기업의 저변이 확대될 수 있도록 앞으로도 적극 지원하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr