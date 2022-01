[CES2022] 삼성전자, 메타버스에 '837X' 세웠다

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 세계 최대 전자·IT 전시회 ‘CES 2022’를 맞아 미국 뉴욕에 있는 삼성의 플래그십 스토어인 ‘삼성837’을 본딴 ‘삼성837X’를 메타버스 공간에 구현했다.

삼성전자 미국 법인은 6일(현지시간) 뉴스룸을 통해 블록체인 기반의 가상 부동산 플랫폼 ‘디센트럴랜드’에 삼성837X의 문을 열었다고 밝혔다.

삼성전자는 사용자들이 이 공간을 즐길 수 있도록 삼성전자가 내세우고자 하는 연결성, 지속가능성, 커스터마이제이션 등 세가지 주제를 바탕으로 한 퀘스트를 준비했다. 이를 수행하면 NFT 배지를 최대 4개까지 받을 수 있고 이를 디센트럴랜드에서 사용할 수 있는 3가지 종류의 리미티드 웨어러블 제품 컬렉션으로 교환할 수 있다.

CES 기간 마지막 날인 7일 오후 8시37분에는 837X 공간의 데뷔를 축하하기 위해 현실과 메타버스 공간을 연결한 파티도 진행된다. 실제 뉴욕 삼성837에 프로듀서이자 DJ 겸 비브라포니스트 감마 바이브스가 주도하는 댄스파티를 열고 837X에 들어온 참가자들도 함께 즐길 수 있는 공간이 되는 것이다.

미셸 크로산 마토스 삼성전자 미국법인 수석 부사장은 "메타버스는 물리적·공간적 제약을 초월해 다른 곳에서는 경험하지 못하는 독특한 가상 경험을 창출할 수 있게 한다"면서 "빠르게 성장해가는 가상 세계를 경험해보길 바란다"고 말했다. 삼성은 디센트럴랜드 외에도 다른 새로운 플랫폼에서 삼성837X 경험을 접할 수 있도록 다양한 가상 공간을 찾을 예정이다.

