EU, 하루 확진 사상 첫 100만명 돌파

[아시아경제 조현의 기자] 유럽연합(EU)에서 코로나19 일일 신규 확진자 수가 사상 처음으로 100만명을 넘어섰다. 오미크론 변이가 우세종으로 자리 잡으면서 유럽 주요국에서 신규 확진자가 연일 수십, 수만명씩 쏟아지고 있다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 5일(현지시간) 기준 EU 회원국의 일일 신규 확진자 총합은 100만명을 넘었다.

블룸버그통신은 "EU의 하루 신규확진자가 100만명을 넘은 것은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 시작 후 처음"이라고 보도했다.

회원국 별로 보면 프랑스가 33만2252명으로 가장 많았고, 이탈리아 18만9109명, 스페인 13만7180명으로 뒤를 이었다.

프랑스의 신규 확진자는 지난해 12월 29일 20만명을 넘긴 후 매일 20만명대의 신규 확진자가 나오다 이날 30만명을 넘겼다.

하루 새 이렇게 많은 코로나19 확진자가 나온 것은 프랑스뿐만 아니라 유럽에서도 처음이었다.

이탈리아도 이날 일일 확진자 최다 기록을 세웠다. 인구 5800만명인 이탈리아에서도 인구의 약 3.2%가 하루에 코로나19 확진을 받은 셈이다.

독일(6만3191명), 그리스(4만3386명), 포르투갈(3만9570명), 덴마크(2만6200명), 네덜란드(2만4490명), 벨기에(1만8630명), 아일랜드(1만7656명), 폴란드(1만7197명), 체코(1만176명) 등도 다섯자리 신규확진을 기록했다.

EU에서 탈퇴한 유럽의 팬데믹 주요 피해국인 영국에서도 19만4747명의 신규 확진자가 나왔다. 전날 21만8000여명보다는 줄었지만, 여전히 20만명에 육박한다.

