경남 시민단체 “김일권 양산시장 직권남용 혐의 수사 종결 지시한 ‘경찰 간부’ 파면하라”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남에 한 간부급 경찰관이 특정 사건에 대해 일방적인 종결 지시를 내리는 등 부하 직원에게 갑질을 일삼았다는 의혹이 제기되자 시민단체가 엄벌을 요구하고 나섰다.

경남희망연대는 6일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “김일권 양산시장 직권남용 혐의에 대해 수사 종결을 지시한 경찰 간부는 직권남용과 갑질 의혹으로 고발하겠다”며 “수사 종결을 지시한 자를 엄벌 조치할 것을 경남경찰청장에게 요구한다”고 주장했다.

이어 “경찰 자체에서 조치하지 않는다면 우리는 형사고발을 통해 갑질 경찰이 반드시 공직사회를 떠나도록 하겠다”며 “경찰에서 수사 방해가 없었다고 변명한다면 수사 의지가 없거나 수사 능력이 없는 무능한 집단이라는 것을 자인하는 꼴”이라고 덧붙였다.

해당 의혹을 받는 경찰은 최근 밥 당번, 세탁 심부름 등 부하 직원에게 갑질 논란을 빚어 현재 감찰을 받고 있다.

이날 기자회견은 이 경찰의 여러 의혹 중 수사 종결에 초점이 맞춰져 이뤄졌다. 최근 경찰 내부망에 경남경찰청 직장협의회는 '갑질 행위에 대한 사실 규명 촉구'라는 글을 올렸다.

이 글에서 경남경찰 직협은 도내 한 간부급 경찰이 특정 사건에 대해 수사팀 의견을 고려하지 않은 일방적 종결 지시, 가해자 출근 시간에 맞춰 아침 식사를 같이 해줘야 하는 밥 당번 지정, 세탁물 심부름 등 갑질을 일삼았다는 의혹을 제기했다. 이 사실이 알려지자 경찰은 즉각 진상규명에 나서 사실관계를 확인하고 있다.

