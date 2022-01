고흥군, 농업·축산분야 지원사업 신청 받아

농·축산분야 주요 사업 1044억 원 지원, 농가 소득 증대에 주력

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 농업인의 삶의 질 향상과 농업 경쟁력 강화를 위한 2022년도 농·축산분야 지원사업을 신청·접수받는다고 밝혔다.

군은 농업인의 코로나19 어려움을 극복하고, 현장의 목소리를 적극 반영한 △농정분야 19건 △식량분야 31건 △원예·과수·특작분야 22건 △축산·방역분야 63건 등 총 135건의 사업을 포함한 주요 지원 사업에 대하여 보조금 1,044억원을 투입할 계획이다.

특히, ‘여성농업인행복바우처지원사업’은 금년부터는 자부담 없이 전액 보조로 지원되고, ‘친환경농산물 의무자조금 지원’ 및 ‘노지과수 저온피해 예방시설 지원’, ‘가축질병 면역 증가제 지원’ 등 현장 수요에 맞춘 신규사업 등을 함께 추진하면서 농가 경쟁력 향상에 박차를 가할 예정이다.

또한, 고흥군에서 자체 조성한 ‘농림어업인 소득지원기금’과 전남도 ‘농어촌진흥기금’ 사업을 최대한 확대하여 농어업 생산성 향상을 도모해 나갈 방침으로, 농림어업인과 영농법인 단체, 신지식 학사 농어업인, 귀농인을 대상으로 50~200백만원 한도 내에서 지원하게 된다.

군 관계자는 “2022년 1월 말까지 사업 신청 및 접수를 받고 2월중으로 대상자를 최종 확정하여 본격적인 농번기 이전에 사업을 추진해 나갈 계획”이라며, “사업신청 누락자가 없도록 농축산업 지원사업 안내서를 제작하여 읍·면사무소와, 생산자 단체에 배부하는 등 사전 홍보에도 만전을 기하겠다”고 말했다.

고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자 sevenshim@asiae.co.kr