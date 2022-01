세계박람회 유치, 외교로 푼다 … 부산시, ‘부산영사단’ 등 외교인사 초청 신년간담회

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 6일 부산영사단과 외교 관련 주요 인사와 신년간담회를 열어 2030 부산 세계박람회 유치와 2022년 시정 주요 현안을 논의했다.

시는 2030세계 박람회 유치 결정의 중요한 분기점인 2022년을 맞이해 부산시 소재 명예영사와 외교 관련 주요 인사를 초청했다.

시는 주요 인사에게 2030 세계 박람회 유치 지원을 요청하고 올해 시정 주요 현안 해결 등의 자문을 듣기 위해 간담회를 마련했다.

행사에는 박형준 부산시장과 강의구 부산영사단장, 명예영사 등 30여명이 참석했다.

부산영사단은 1991년 초대 부산시 국제관계 대사인 권병현 대사 부임 후 부산을 관할지역으로 하는 미국, 일본 본무영사와 8개국 명예영사로 발족했다.

현재는 5개국 본무영사와 38개국 명예영사로 구성돼 있다.

영사단은 작년 하반기 외교 관련 기관과 부산 외교 포럼을 발족하는 등 부산의 도시 외교 확장과 발전을 위해 활동 중이다.

박형준 부산시장은 “2030 세계박람회 유치를 위해 총력을 집중하고 있다”며 “부산영사단, 외교 관련 기관과 공동 유치 협력사업 발굴 등 부산을 드높일 수 있는 실리적이고 효율적인 도시 외교를 계속해 나갈 것”이라고 말했다.

부산시는 코로나19 재확산으로 기존에 계획된 교류 활동이 연기·취소되는 등 어려움 속에 다각적인 방법으로 도시 외교와 통상 정책을 추진하고 있다.

