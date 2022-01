현대오일뱅크는 차량공유 플랫폼 IMS모빌리티와 업무협약을 맺었다고 6일 밝혔다. 이번 협력에 따라 두 회사는 렌터카 전산시스템인 IMS폼에서 현대오일뱅크의 디지털 세차상품권(카샥샥패스)를 바로 결제할 수 있는 시스템을 마련키로 했다.

이 상품권은 전국 현대오일뱅크 직영 주유소에서 자동세차를 이용할 수 있는 쿠폰으로 따로 추가요금을 내지 않고 세차서비스를 받을 수 있다. 렌터카는 반납하면서 바로 배차가 이뤄지는 경우가 많아 고객에게 렌터카를 전달하기 전 빨리 세차를 해야 한다. 렌터카업체에서 상품권을 미리 구입해두면 따로 결제과정 없이 세차할 수 있어 고객에게 빨리 배차할 수 있게 된다.

양민웅 현대오일뱅크 영업지원부문장은 "전국 어디서나 같은 수준의 세차서비스를 받을 수 있어 렌터카업체와 고객 만족도가 높을 것"이라며 "앞으로 자영주유소를 대상으로 가맹점을 늘려나갈 계획"이라고 말했다.

