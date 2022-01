경남 창녕군, 농기계 반값 임대료 올해 6월까지 연장

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창녕군이 지난해 한시적으로 운영한 농기계 임대료 50% 인하 기간을 올해 6월까지 연장한다.

군은 전국 최초로 농업인의 노동시간 절감과 농기계 운반 불편을 줄여주기 위해 운반이 어려운 농기계의 무상택배를 실시한다. 많은 농업인이 농기계를 빌려 사용할 수 있도록 지원한다.

코로나19 확진자 증가와 변이바이러스 확산 등으로 경영 부담을 느끼는 농업인을 돕고자 임대료 인하 기간 연장을 결정했다.

군에서 영농에 종사하고 농업인 안전재해보험에 가입한 군민이면 신청할 수 있으며 방문, 전화, 군 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

한정우 군수는 “코로나19 장기화로 일손이 부족해 어려움을 겪는 농업인에게 도움이 되길 바란다”며 “농가의 경영 부담이 줄어들도록 다양하고 실질적인 지원방안을 찾아내겠다”고 말했다.

