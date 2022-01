[아시아경제(평택)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이 6일 3명의 순직 소방관이 발생한 평택시 청북읍 냉동창고 신축공사 화재현장을 찾아 애도를 표하고 철저한 원인 규명을 당부했다.

오 권한대행은 이날 오후 1시께 화재 현장에 도착해 화재진압 상황을 보고 받은 뒤 최병일 경기도소방재난본부장에게 "사고 원인에 대해 철저히 조사해 달라"며 "최대한 유족들의 의견을 듣고 상의해 영결식을 준비해야 한다"고 강조했다.

지난 5일 밤 11시46분께 공사현장 1층에서 불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령해 6일 오전까지 진화작업을 벌였다. 진화과정에서 연락이 두절된 송탄소방서 119구조대 소속 소방관 3명은 이날 오후 12시40분께 숨진 채 발견됐다.

