보성군, 농산물 직거래 장터 ‘보성몰’ 설 명절 맞이 농특산물 할인

내달 4일까지, 최대20%특별할인행사 진행

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 민족 대명절인 설을 앞두고 지난 3일부터 내달 4일까지(33일간) 온라인 직거래장터 ‘보성몰’에서 특별 할인행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 특별 할인 기간에는 전 품목 10%에서 최대 20% 이상 저렴하게 보성 농특산품을 구입 할 수 있으며, 신규회원 5000원 포인트 적립이 가능하다.

또한, 상품 후기 작성 시 1000원 포인트 적립 제공, 총 구매금액 2만 원 이상 시 사용 가능하며, 구매금액의 5% 포인트가 지급된다.

‘보성몰’에는 127개 업체 790여개 품목이 등록되어 있으며, 14년 연속 고품질 브랜드 쌀로 선정된‘녹차미인 보성쌀’을 비롯해 청정자연에서 키운 녹차, 키위, 올벼쌀, 벌교꼬막 등을 구매할 수 있다.

특히, 설 명절을 맞아 농어가의 정성을 듬뿍 담은 ‘보성을 담다’ 꾸러미 선물 세트도 판매할 예정이다.

보성군 관계자는 “임인년 새해를 맞이해 보성의 우수한 농특산물을 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 특별할인 행사를 진행해 코로나19로 위축된 지역경제 활성화 및 농가 소득 향상 도모할 것”이라고 말했다.

보성군은 온라인 직거래장터인 ‘보성몰’운영을 활성화하고 농·특산물 판매망을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr