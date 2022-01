산림청, 2050년까지 탄소 2360만t 흡수 山林 조성

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 2050년 탄소중립(탄소 제로화)을 실행에 옮기기 위한 추진전략 확정안을 내놨다. 산림은 탄소중립 추진과정에 핵심 탄소흡수원으로 그간 선제적 전략 마련이 중요하게 여겨져 왔다는 점에서 추진전략 확정안에 의미부여가 가능하다.

6일 산림청은 ‘2050 탄소중립 산림부문 추진전략’을 확정해 발표했다. 추진전략에는 기후위기 대응과 국가 탄소중립 목표 달성을 위한 산림분야 주요 정책방향이 담겼다.

추진전략은 나무를 심고 가꾸며 이용하는 선순환 경영체제 확립과 산림의 보전·복원을 통해 탄소중립에 기여하는 것을 목표로 4개 핵심과제를 제시한다.

우선 산림청은 추진전략을 토대로 유휴토지에 숲을 조성하거나 도시 숲을 늘려가는 등 신규 조림을 확대하고 북한지역의 산림복구 사업과 국제산림협혁을 통한 신규 탄소흡수원 확충에 무게 추를 더할 계획이다.

또 경제림육성단지와 목재생산림을 중심으로 산림순환경영을 활성화하고 탄소흡수능력과 생태계 영향 등을 종합적으로 고려해 종자와 묘목을 선별·생산, 적지적소에 심음으로써 산림의 탄소흡수 기능을 효과적으로 끌어올릴 방침이다.

산림의 활용도 측면에선 부가가치가 높은 국산 목재의 이용을 확대해 탄소저장·대체 효과를 증진하고 재생에너지원인 산림바이오매스는 소규모·분산형 공급체계를 점진적으로 구축해 산림의 보존과 활용이 균형을 이루는 선순환 체계를 구축하는 데 집중한다.

산림보호를 통한 탄소배출 저감을 위해선 산림보호지역 확대와 핵심 산림 생태축 복원사업 추진으로 탄소흡수원을 보전하는 동시에 산지전용과 산불·산사태·병해충 등 재해피해를 최소화 하는데 주력하는 전략을 택했다.

4대 핵심과제를 통해 산림청은 2050년까지 탄소흡수량을 2360만t, 에너지전환 부문에서 산림바이오매스 300만t이 활용될 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

특히 추진전략에는 산림탄소 통계산정 고도화와 산림생태계 조사에 관한 학제 간 공동연구를 진행하는 내용도 담겼다.

산림의 탄소흡수량 변화 추이를 수치(통계)화 해 성과부문 환류를 가능케 하고 산림청이 추진하는 산림순환경영이 실제 산림 생태·경관·재해 부문에 미치는 영향을 추적해 관리한다는 것이다. 학제 간 공동조사 연구는 과제별 민관협력(거버넌스) 체계 하에 진행한다는 것이 산림청의 복안이기도 하다.

최병암 산림청장은 “우리나라는 산림녹화 성공 후 산림의 보존·활용이 조화롭게 이뤄지는 몇 안 되는 나라 중 하나”라며 “다만 현재 국내 산림의 2/3 가량이 30년대~40년대에 심은 나무라는 점은 후계림 조성(지속가능성)을 통한 나무의 나이 분포 불균형 해소에 시급함을 더한다”고 말했다.

그러면서 “산림청은 이 같은 국내 산림의 실정을 반영해 신규 조림과 기존 산림의 보호·활용의 균형을 맞춰 선순환 산림경영 체계를 확립하고 이를 통해 정부의 탄소중립 추진에 일익을 담당할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 정부는 지난해 10월 국가 비전으로 ‘2050 탄소중립’을 선언하고 후속 대응으로 ‘2050 탄소중립 시나리오’ 수립을 추진, 지난해 12월 관계부처 합동 ‘2050 탄소중립 추진전략(안)’을 발표했다.

산림청이 발표한 추진전략은 지난해 마련한 추진전략(안)의 연장선에서 확정된 세부 추진방안 성격을 갖는다.

