KCC건설 스위첸, 서울영상광고제 3년 연속 금상 수상

[아시아경제 류태민 기자] KCC건설은 자사 주거브랜드인 스위첸의 광고 <집을 지키는 집, 등대프로젝트>가 ‘서울영상광고제 2021’ 공공 캠페인 사례 부문에서 금상을 TV부문에서 은상을 수상했다고 6일 밝혔다. 2019년 <엄마의 빈방>과 지난해 <문명의 충돌> 광고에서도 금상을 수상한데 이은 3년 연속 수상이다.

KCC건설 스위첸 '집을 지키는 집, 등대프로젝트' 광고는 늦은 시간부터 이른 새벽까지 수고하는 경비원들의 모습을 담았다. 실제로 경비원분들이 근무하는 노후된 경비실을 리모델링하는 모습을 담아낸 이 광고는 약 3320만 유튜브 조회수를 기록했다.

지난해 6월 금강 이매촌 아파트를 시작으로 12월까지 전국 40여 개 이상의 모든 노후 경비실을 무상으로 개선해 주는 등대프로젝트가 성공적으로 완료되면서 광고를 넘어 기업이 가져야 할 사회적 책임 활동 또한 그 결실을 맺었다는 평가다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr