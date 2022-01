토스, 넥스트 ‘유니콘’ 발굴 경진대회 개최

[아시아경제 성기호 기자] 토스가 투자 유치금 10억원 규모의 스타트업 경진 대회 ‘파운드’를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 대회는 국내 외 유망한 예비 창업가와 스타트업 기업을 적극 발굴하고, 스타트업 생태계에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 경연대회 이름인 ‘파운드’는, 풀어야 할 문제를 ‘발견했다’는 의미와, 회사를 ‘설립했다’는 의미를 동시에 가지고 있다.

참가 신청은 이번 달 23일까지 대회 홈페이지를 통해 할 수 있다. 예비 창업자나 기존 스타트업 운영사 모두 지원 가능하며, ‘IT기술이 접목된 세상을 바꿀 수 있는 아이디어’를 가졌다면 누구나 지원할 수 있다. 지난 12월 시작된 사전 신청에는 이미 600여팀이 참여 의사를 밝혔다.

토스는 1월말 서류 심사를 통해 본선 진출팀을 선정하고, 3~4월 본선을 치러 최종 우승팀 세 곳을 선정할 예정이다. 이들에게는 총 10억 규모의 투자가 차등적으로 이뤄지며, 대회 종료 이후에도 성장을 위한 코칭 및 파트너십 등의 혜택이 주어진다.

이승건 토스 대표와 서현우 전략총괄을 포함해, 국내 유명 VC와 스타트업계 대표들이 심사위원으로 참여한다. 심사위원들은 세 그룹으로 나뉘어 자신들이 선정한 후보들을 직접 멘토링하며, 우승을 놓고 경쟁하게 된다.

특히, 이번 경연 과정은 총 6회 분량의 영상으로 제작되며 토스 유튜브 채널을 통해 스트리밍 될 예정이다. 토스는 창업자들의 신선한 아이디어가 제품으로 탄생하는 과정과 이들의 치열한 경쟁과정을 흥미있게 전달, 일반인들의 스타트업에 대한 인식이 제고될 것으로 기대하고 있다.

