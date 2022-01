"'귀농' 살아보고 결정하세요" 서울시, 희망자에 60% 체류비용 지원

홍천·제천·영주 등 전국 9개 지역에서 교육~실습까지…체류형 귀농교육 60세대 모집

10개월간 예비귀농인 농촌살이 거주·교육 비용 60% 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 홍천, 제천, 영주 등 전국 9곳을 대상으로 최대 10개월 동안 살아보고 귀농여부를 결정할 수 있는 ‘체류형 귀농지원사업’ 참여자 60세대를 27일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

서울시는 사업에 참여한 시민의 귀농·귀촌을 위한 체류비용의 60%와 상해 보험료를 지원한다. 올해로 6년째를 맞이한 ‘서울시 체류형 귀농지원사업’은 귀농을 희망하는 서울 시민을 대상으로 일정기간 농촌에 거주하면서 다양한 영농기술의 전 과정을 체험해보는 현지 체류형 교육 프로그램이다.

서울시는 외국인 농촌 계절근로자 감소로 인한 농촌 일손부족 문제를 해결하기 위해 일손이 필요한 해당 지역 농가와 ‘체류형 귀농지원사업 교육생’을 연결한다. 농사기술 습득은 물론 경제적 소득도 얻을 수 있도록 지원할 계획이다.

한편 서울시가 ‘서울시 체류형 귀농지원사업’을 시작한 2017년부터 2020년까지 교육과정을 마친 수료생 157세대를 대상으로 귀농·귀촌 여부를 조사한 결과 참여자 절반 수준인 78세대(49.7%)가 농촌에 정착했다.

귀농·귀촌 예정인 44세대를 포함하면 122세대(77.7%)로 서울시 체류형 귀농지원사업 참여자 3분의 2 이상이 교육 후 귀농·귀촌하여 농촌에 정착하는 것으로 조사됐다.

박대우 서울시 경제일자리기획관은 "체류형 귀농교육’이 귀농 후 정착 과정에서 겪는 시행착오를 줄여나가는 길잡이가 되고 있다"며 "세대별 숙소와 개인텃밭, 교육장, 편의시설 등을 두루 갖춘 체류형 귀농학교에서 안정적인 농촌 정착의 꿈을 실현하기 바란다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr