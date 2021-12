안철수 "흥신소로 전락한 공수처, 가관이다…집권 즉시 폐지할 것"

"수사실력 빵점, 비판 언론엔 재갈, 야당엔 뒷조사나 하는 공수처 계속 존재시킬 수 없다"

[아시아경제 김소영 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 고위공직자범죄수사처(공수처)의 '언론인 사찰' 논란에 대해 "집권하면 공수처를 즉시 폐지하겠다"는 입장을 밝혔다.

안 후보는 31일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정권의 흥신소로 전락한 공수처는 즉시 폐지가 답이다. 야당의 반발과 국민의 우려 속에 출발한 공수처의 행태가 가관이다"라며 이같이 말했다.

그는 "청구하는 영장은 족족 기각당하고, 제대로 된 증거 하나 찾아내지 못하더니, 엄한 사람들 통신기록이나 뒤지고 있었다"고 강하게 비판했다.

이어 "공수처가 하는 꼴은 우습지만, 하는 짓은 매우 심각한 것"이라며 "가장 큰 문제는 공수처가 단순히 피의자와 통화한 상대방이 누군지 확인하는 수준이 아니라, 민간인을 특정해 통화 목록을 뽑아내고 있다는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "합법을 빙자해 언론인뿐 아니라 언론인의 가족까지 문어발식 사찰을 자행한 것이다. 이런 방식은 보이스피싱 같은 범죄집단을 일망타진할 때나 쓰는 수사방식"이라고 일갈했다.

안 후보는 "사찰을 당한 언론인들은 공수처에 불리한 기사를 쓴 이후 사실상 통화 내역을 검열당한 것"이라며 "1987년 민주화 이후 정보기관도 몸 사리던 짓을 대놓고 한 전대미문의 사건"이라고 목소리를 높였다.

그는 "이번 사찰로 공수처는 민주주의의 적이라는 게 드러났다. 권력의 사유화가 어떤 것인지 제대로 보여줬다"며 "집권하면 즉시 공수처 폐지를 추진하겠다"고 강조했다.

그러면서 "수사실력은 빵점, 비판 언론엔 재갈, 야당엔 뒷조사나 하는 공수처를 계속 존재시킬 수 없다"며 "'공즉폐답', 공수처는 즉시 폐지가 답"이라고 마무리했다.

