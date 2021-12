SK텔레콤, '전자서명인증사업자' 법적 지위 확보

과기정통부·KISA로부터 인정

PASS인증서로 공인인증서 대체

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 전자서명인증사업자로 최종 인정받았다고 31일 밝혔다.

전자서명인증사업자는 국내 인증사업 추진을 위한 필수 법적지위로 지난해 12월 공인인증서 폐지 이후 기업·기관이 내놓은 전자서명인증 수단의 신뢰성과 안전성 확보를 위해 도입됐다.

이번 전자서명인증사업자 인정으로 SK텔레콤은 PASS 인증서를 통해 폐지된 공인인증서의 인증 기능을 대부분 대체할 수 있게 됐다. 국세청, 정부24, 국민비서 등 주요 정부 사이트 내 인증수단 제공을 제공하는 행정안전부 인증사업 시범사업자 지위를 유지하면서 다양한 금융 서비스에서도 간편인증 서비스를 제공할 수 있게 된다.

SK텔레콤은 기존 공인인증서의 기능을 대체하는 것 외에도 향후 공개할 마이데이터 사업의 주요 인증수단으로 PASS 인증서를 제공하는 등 적용 범위를 넓혀나갈 계획이다.

PASS 인증서는 간편한 사용성과 통신정보 조합을 통한 강력한 보안성을 강점으로 한다. PASS 인증서는 통신 3사 합산 현재 3200만건이 발급돼 정부 사이트와 현대카드, 미래에셋대우, 교보생명 등 제휴사에서 인증 수단으로 사용되고 있다.

오세현 SK텔레콤 디지털 에셋 CO담당은 "전자서명인증사업자 인정으로 PASS 인증서 이용 고객들이 좀 더 간편하게 인증 서비스를 사용할 수 있게 됐다"며 "향후 지속적으로 PASS 인증서의 제공 범위를 확대해 명실상부한 국내 최고의 인증 서비스로 거듭나겠다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr