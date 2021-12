<보임>

◆CIC 대표

▲S전략CIC 대표 민은기

◆부문장

▲AI 운용부문장 윤재호

▲프로젝트금융부문장 신준화

◆본부장

▲경영지원본부장 겸 CM본부장 배성수

▲전략투자본부장 성정현

▲복합금융본부장 이시진

▲부동산금융본부장 오세원

▲프로젝트금융본부장 나성호

▲SF사업본부장 김호철

▲부동산PF본부장 박형배

▲기업투자본부장 정영도

◆센터장 및 실장

▲준법경영실장 고명섭

▲자산운용센터장 최원철

▲O&T실장 박상훈

▲멀티솔루션센터장 최장원

◆부서장

▲금융솔루션부장 박진영

▲준법감시부장 한연주

▲PF심사부장 김득건

▲BPI부장 곽혜순

▲법무지원부장 김형빈

▲AI운용2부장 신정환

▲기업투자1부장 박성철

▲기업투자2부장 양동진

<승진>

◆상무

▲대기업구조화금융부 장성수

▲채권금융부 남우현

▲플러스운용부 박홍진

◆이사

▲전략투자본부장 성정현

▲복합금융본부장 이시진

▲부동산금융본부장 오세원

▲프로젝트금융본부장 나성호

▲SF사업본부장 김호철

▲부동산PF본부장 박형배

▲특수IB센터장 박태진

▲특수금융부장 정해동

▲투자금융부장 임진우

▲주식파생부장 김원동

▲주식파생부 김기홍

▲플러스운용부 장준영

◆부장

▲전략투자부장 김배섭

▲구조화투자부장 윤석채

▲시너지금융부장 김원주

▲솔루션금융부장 임낙원

▲멀티금융부장 이상용

▲파생운용부 강응순

▲프로젝트금융1부장 한웅신

▲부동산PF1부장 이시승

▲부동산PF3부장 박대영

▲특수IB1부 황득하

▲특수IB2부장 오택호

▲자산운용부 한종효

▲여의도PWM센터 권충현

◆차장

▲멀티금융부 유영진

▲SF사업1부장 박준우

▲부동산PF1부 여경락

▲부동산PF3부 남경호

▲특수IB1부 구민서

▲FICC Sales부 오수민

◆과장

▲솔루션금융부 이민영

▲복합금융부 박양배

▲MS운용부 박지선

▲부동산금융1부 변규남

▲부동산금융2부 노대섭

▲특수IB2부 정희도

▲IB금융부 성민경

▲FICC Sales부 임윤진

▲채권부 박우형

▲AI운용2부 장은주

