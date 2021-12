中센스타임, 美제재에도 '화려한 신고식'…23% 급등

[아시아경제 조유진 기자] 미국 정부의 투자 금지 대상에 오른 중국 최대 인공지능(AI) 기업 센스타임이 홍콩 증시 상장 첫 날부터 급등세를 보였다.

30일 홍콩 증권거래소에서 거래를 시작한 센스타임의 주가는 장중 한때 공모가(3.85홍콩달러) 대비 23.12% 오른 4.74홍콩달러를 기록했다. 그 결과 시가총액은 약 333억 홍콩달러(약 5조600억원)까지 불어났다.

블룸버그 통신은 중국 당국의 해외 상장 규제가 본격화 된 지난 7월 이후 중국 기업의 상장 첫 날 주가는 평균 1% 상승하는데 그쳤다며 센스타임의 이 같은 급등세는 매우 이례적이라고 평가했다.

미국 제재에 직면한 기업에 시장이 환호한 배경은 단기 매수세의 영향으로 풀이된다. 싱가포르 투자은행 UOB 카이히언의 스티븐 룽 전무는 "이 같은 주가 급등은 단타 매수세가 몰린 영향으로 보인다"고 말했다.

중국 궈선증권의 게리 칭 애널리스트는 "하루나 이틀 만에 차익을 챙겨 떠나려는 단타 투자자들이 몰리면서 주가가 급등세를 연출했다"며 "다만 각종 악재가 산재해 있는 만큼 추세적 상승세를 이어가기는 힘들 것"이라고 말했다.

센스타임은 당초 지난 17일 홍콩 증시에 상장할 예정이었지만 미국 재무부가 지난 10일 중국 신장 위구르자치구 내 인권 유린과 관련된 투자 제한 블랙리스트에 이 회사 이름을 올리면서 상장 일정이 보름 가량 지연됐다.

센스타임은 이번 공모를 통해 신주 15억주를 주당 3.85~3.99홍콩달러에 발행해 57억7500만 홍콩달러를 조달했다.

미국 제재의 영향으로 미국 투자자들이 대거 빠져나갔지만 이 물량을 중국 정부의 전략산업 육성 펀드와 여러 국유기업이 이어받으며 전체 상장 규모를 유지했다.

2014년 미 매사추세츠공대(MIT) 출신 탕샤오 등이 설립한 센스타임은 얼굴 인식, 영상 분석, 자율주행 등 다양한 분야의 AI 관련 기술을 보유하고 있다.

