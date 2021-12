[2022 신년사] 최형식 담양군수 “군정 주요 현안 민선 8기 차질 없이 이어갈 수 있는 토대 마련”

군정 주요 현안 사업 마무리, 체계적인 방역과 보편적 복지 강조

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최형식 담양군수가 신년사를 통해 새해 담양을 이끌어갈 한 해 구상을 밝혔다.

최형식 군수는 “지난해 어려운 여건 속에서도 그간 군정 운영에 보내주신 성원과 지지에 힘입어 지역의 정체성을 지키고 지속 가능한 발전을 위한 미래 성장 동력을 조성하는 의미 있는 한해였다”고 평가했다.

이어 “지속해서 추진해왔던 생태도시 철학과 비전을 바탕으로 생태와 정원, 인문학, 역사와 문화예술이 어우러지는 담양다움이 지속될 수 있도록 미래 천년을 위한 소임을 다하겠다”고 밝혔다.

담양군은 올해 목표를 체계적인 방역을 통한 군민의 일상과 침체한 지역경제의 회복에 중점을 두고 ▲보편적 복지로 모두가 행복한 담양 ▲경쟁력 있는 미래농업실현 ▲지속 가능한 발전을 위한 군 핵심기반 강화 ▲지역경제 활성화로 신성장동력 확보 ▲역사와 문화, 예술이 어우러지는 관광도시 ▲자연과 정원이 하나 되는 생태정원도시 ▲주민자치와 인문교육도시 실현 등 7가지 과제를 제시했다.

최형식 군수는 “새해에는 민선 7기를 마무리하고 민선 8기를 새롭게 시작하는 중요한 해”라며 “군정 주요 현안 사업의 착실한 마무리와 함께 진행 중인 사업들이 민선 8기에도 차질 없이 이어갈 수 있는 토대를 마련하는 데 집중하겠다”고 말했다.

