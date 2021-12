제주삼다수, 글로벌 품질 인증 갱신

[아시아경제 문혜원 기자] 제주특별자치도개발공사는 제주삼다수의 품질경영표준 ISO9001을 갱신함과 동시에 미국 NSF 인증까지 성공적으로 갱신했다고 30일 밝혔다.

ISO9001은 국제표준화기구(ISO)가 승인한 품질경영표준으로 최고경영자가 중심이 돼 제품 및 서비스의 품질 확보를 위해 경영활동 전반에 걸쳐 모든 조직 구성원이 참여하는 전사적 경영관리시스템이다.

제주삼다수는 2000년에 ISO9001을 취득해 현재까지 유지관리하고 있으며, 고객중심의 품질경영을 위한 전사 참여, 의사결정, 지속적 개선 등 체계화된 경영시스템을 운영하고 있다.

최근에는 미국위생협회(NSF)의 NSF 인증 불시 심사를 통과해 2008년 최초 인증 취득 후 13년 연속 인증 갱신에 성공했다.

이 외에도 코로나19 비상상황 속에서 비대면 온라인 심사로 진행된 인도네시아 할랄 인증을 갱신할 예정이다.

김정학 제주개발공사 사장은 “제주삼다수가 청정 지하수로 만들어지는 만큼 엄격한 품질관리와 끊임없는 품질혁신을 통해 고객만족은 물론 글로벌 브랜드로서의 명성을 이어 나가겠다”고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr