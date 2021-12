이마트·쓱닷컴 등, 신년 'DAY1' 행사 연다…한우 최대 50% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 2022년 새해 첫날 이마트와 SSG닷컴, W컨셉, G마켓, 옥션 등이 'DAY1' 행사를 개최, 특가 상품과 이벤트로 고객들을 찾아간다.

이마트는 내식문화 확산 덕에 전성기를 맞은 '한우'와 '삼겹살·목심', '계란' 등을 저렴하게 내놨다. 1월1일부터 5일까지 행사카드 결제 시 '횡성, 천년 한우 등 브랜드 한우'를 40% 할인 판매한다. 1~2일에는 국민카드 결제 고객에게 추가 10% 할인 혜택을 제공한다. DAY1 행사를 위해 준비한 한우 물량은 80t으로,일반적으로 이마트 전점에서 한우가 일주일에 20t 가량 판매되는 점을 감안할 때 약 한 달 치 물량이다.

1~2일 '국내산 삼겹살·목심' 역시 신세계포인트 적립시 각각 40% 할인해 판매한다. '알찬란(30구·대란)'도 기존 가격보다 20% 이상 저렴하게 선보인다. 이마트는 "4개월 전부터 물량 계획을 세워 총 30만판의 행사 물량을 마련했다"며 "대량 매입, 자체 마진 축소를 통해 도매가 수준의 계란을 선보이게 됐다"고 말했다.

이마트는 DAY1 기간 동안 CJ 냉동 군만두, 된장, 삼진어묵, 국산두부, 냉동 돈까스, 상온커피, 시리얼 등 고객이 자주 구매하는 식품류를 전 품목 1+1에 준비했다. 세탁세제, 바디로션, 주방세제, 핸드워시, 키친타올, 2080·페리오 치약, 성인 칫솔, 기저귀 등 필수 생활용품 전 품목을 2개 구매 시 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

SSG닷컴은 이번 행사에 총 2000억원 규모의 물량 공세에 나선다. 이마트 행사와 연계, '온라인 장보기' 인기 상품을 점포와 동일한 수준의 가격과 혜택으로 판매한다. 매일 다른 상품을 특가에 선보이는 '오반장(오늘의 반짝 장보기)'에서는 가공식품, 소스류, 유제품 등 40여가지 장보기 상품을 최대 반값 수준에 만날 수 있다. 1~5일 8만원 이상 구매 고객 중 1800명을 추첨해 장보기 지원금 최대 1만원을 지급하는 이벤트를 진행한다. 이마트몰 택배전용 상품 11% 할인 쿠폰 또는 장보기 지원금을 지급하는 '신년 룰렛 이벤트'도 함께 마련했다.

W컨셉은 이번 행사를 맞아 'HELLO 2022'를 테마로 한 행사를 구성했다. 1일 오전 12시부터 6시간 단위로 전 상품에 최대 22% 할인 가능한 '타임 릴레이 쿠폰'을 발급한다. 1~5일 검은색과 레오파트 색상의 인기 아이템 20종을 최대 80% 할인한 가격에 만날 수 있는 '검은호랑이 띠의 해' 특가 행사도 실시한다. 해당 기간 W컨셉에서 SSG페이를 통해 구매하는 선착순 고객 1000명에게 20만원 이상 결제 시 최대 5만원을 W컨셉에서 현금처럼 사용할 수 있는 W포인트로 페이백하는 행사도 진행한다.

G마켓과 옥션에서는 새해 첫날인 1월1일부터 5일간 신세계 통합 첫 해를 맞아 각종 쇼핑 혜택을 제공한다. 대표적으로 기획전 페이지를 통해 다양한 카테고리별 인기 상품을 특가에 선보이며, G마켓과 옥션 고객 전원에게 매일 1가지 카테고리를 선정, 최대 12% 할인쿠폰을 지급한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr