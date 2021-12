대한항공 "아시아나 지분인수 기한, 내달 3월말로 한번 더 연장"

[아시아경제 최대열 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,950 전일대비 950 등락률 +3.28% 거래량 2,848,477 전일가 29,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 대한항공-아시아나 결합 조건부 승인…경쟁력 약화 불씨 여전[특징주]대한항공, 4분기 깜짝 실적 기대감에 강세[클릭 e종목] “대한항공, 4분기 항공화물이 이끄는 성장” close 은 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 800 등락률 +4.09% 거래량 580,672 전일가 19,550 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 대한항공-아시아나 결합 조건부 승인…경쟁력 약화 불씨 여전아시아나항공, '인천~시드니' 노선 주 1회→2회 증편아시아나항공, 내년 설 연휴 국내선 좌석 10만석 공급 close 지분 64%를 취득하는 날짜를 이달 말에서 내년 3월 31일로 늦추기로 했다고 29일 공시했다. 당국의 기업결합심사가 늦어진데 따른 조치다.

대한항공은 주요국 기업결합심사를 통과한 후 아시아나항공의 유상증자에 참여해 지분을 인수키로 한 상태다. 당초 올해 6월 말로 기한을 잡았다가 9월 말로 연기한데 이어 다시 이달 말로 늦췄었다. 우리 공정거래위원회와 해외 이해관계가 얽힌 나라 경쟁당국이 승인하지 않는다면 주식 취득은 또 미뤄질 가능성도 있다.

공정위는 이날 대한항공과 아시아나항공의 운수권 재배분, 슬롯반납 등의 조치를 이행하는 조건으로 기업결합을 승인하는 내용의 심사보고서를 전원회의에 올렸다. 대한항공은 공정위뿐 아니라 미국, EU(유럽연합), 중국, 일본, 영국, 싱가포르, 호주 등 7개 나라에서 기업결합심사를 받고 있다. 모든 심사가 끝나야 주식 취득이 가능하다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr