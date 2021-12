[아시아경제 최대열 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 5,000 등락률 +2.00% 거래량 66,226 전일가 250,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 정유경의 MZ 설계 … "7구찌·6샤넬 통했다"올해 매출 2조5000억원 … 신세계百 강남점 '세계 1위'[2022경제정책]'탄소중립 원년' 성장기본계획 확정…기후대응기금 신설 close 는 미술품 경매·도소매사업을 하는 서울옥션 주식 85만6767주를 280억원에 취득하기로 했다고 29일 공시했다. 유상증자에 참여하는 것으로 미술품 판매사업과 소싱관련 사업제휴를 강화하기 위한 투자라고 회사는 전했다.

