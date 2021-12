코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관 투자자들의 동반 매도세에 2990선 약세를 유지하고 있다. 특히 개인들은 코스피에서 7거래일 만에 순매수하며 1조6000억원대 매수세를 보이고 있다.

29일 오후 2시28분 기준 코스피는 전날보다 23.88포인트(0.79%) 내린 2996.36에 거래되고 있다.

투자자별로는 대주주 양도세 회피 목적의 매물 출회 이슈가 끝난 개인 투자자들의 매수세가 뚜렷하다. 이날 개인들은 1조6262억원을 순매수하며 7거래일만에 매수세로 돌아왔다. 개인들은 전날 총 1조9975억원의 순매도를 보이며 집계 이후 일간 사상 최대 수준의 매도 규모를 기록했다.

반면 외국인은 1753억원 순매도했다. 기관 역시 1조4787억원 규모 주식을 내다 팔았다. 특히 금융투자의 프로그램 매수액이 배당락일을 맞아 출회되며 1조2716억원 규모의 순매도가 나왔다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 1,500 등락률 -1.87% 거래량 18,451,089 전일가 80,300 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 내일 바로 터진다! 초대형 “NFT+메타버스+게임” 新대장주치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다삼성전자, 中시안 반도체 공장 생산라인 축소…"탄력 운영" close 가 1.87% 하락하며 8만원 선을 내줬다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 3,619,686 전일가 127,500 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈 close (-0.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 1,500 등락률 -0.39% 거래량 315,578 전일가 384,500 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-0.52%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 886,000 전일대비 5,000 등락률 -0.56% 거래량 65,335 전일가 891,000 2021.12.29 15:16 장중(20분지연) 관련기사 올해 마지막 코로나19 백신 공급… 총 1억1890만회분 도입코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-0.22%) 등이 약세다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,000 등락률 +0.88% 거래량 1,637,037 전일가 113,500 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 664,000 전일대비 13,000 등락률 +2.00% 거래량 219,486 전일가 651,000 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개삼성 배터리, 브랜드 내건 배경은코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close 는 0.88%, 2.00% 올랐다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 0.89포인트(0.09%) 오른 1028.33을 가리키고 있다.

투자자별로는 개인이 1조912억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 4853억원, 6011억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,200 전일대비 5,600 등락률 -6.45% 거래량 1,471,721 전일가 88,500 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-5.76%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 502,300 전일대비 21,500 등락률 -4.10% 거래량 366,724 전일가 523,800 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (-4.20%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 135,500 전일대비 4,500 등락률 -3.21% 거래량 1,186,739 전일가 140,000 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락삼성운용 "KODEX K-메타버스 액티브 ETF 순자산 5000억 돌파" close (-3.14%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 222,000 전일대비 2,700 등락률 -1.20% 거래량 801,781 전일가 224,700 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (-1.11%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 89,800 전일대비 3,300 등락률 -3.54% 거래량 1,481,674 전일가 93,100 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (-3.22%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 -1.90% 거래량 2,256,607 전일가 184,000 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락삼성운용 "KODEX K-메타버스 액티브 ETF 순자산 5000억 돌파"코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-2.28%) 등이 약세다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,600 전일대비 1,950 등락률 +5.97% 거래량 2,345,742 전일가 32,650 2021.12.29 15:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close 의 경우에만 나홀로 6.74% 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr