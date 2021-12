인기 도서 1위는 ‘달러구트 꿈 백화점’… 예스24 ‘북클럽’ 3주년 통계

서점 예스24가 론칭한 무제한 전자책 구독 플랫폼 '북클럽'의 3년 통합 인기 도서는 이미예 작가의 힐링 판타지 소설 ‘달러구트 꿈 백화점’으로 집계됐다. 2위는 김초엽 작가가 2019년 출간한 첫 소설집 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’이 차지했다. 3위는 나와 세계의 이해를 돕는 토막 지식 안내서 ‘지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 0(제로)’가 기록했다.

2021년 11월 기준 예스24 연간 종합 베스트셀러 1위에 오른 바 있는 ‘달러구트 꿈 백화점’은 북클럽 인기 도서 1위는 물론 역대 완독률 분석에서도 작년과 올해 모두 1위를 차지하며 대중적 인기와 이야기의 몰입도를 동시에 증명했다.

한편 북클럽 3년 통합 인기 도서 100위권 분야별 점유율을 살펴본 결과 소설 분야가 26%로 가장 높은 점유율을 보였다. 인문, 경제경영, 자기계발 분야가 동일하게 17%의 점유율을 차지했다. 에세이 분야는 9%의 비율로 뒤를 이었다.

새해를 맞아 예스24는 1월9일까지 '해피뉴이북 with YES24 북클럽' 기획전을 진행한다. 북클럽 신규 회원 대상 '1+1개월' 무료 이용권 증정과 더불어 2022년 독서 다짐을 남기면 추첨을 통해 상품을 증정하는 이벤트도 진행 중이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr