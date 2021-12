윤석열 "박근혜에 인간적으로 미안…건강회복 바란다"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 지난 24일 특별사면된 박근혜 전 대통령에 대해 "공직자로서 직분에 의한 일이었다 하더라도 정서적으로는 대단히 미안한 마음을 인간적으로 가지고 있다"고 말했다.

윤 후보는 28일 서울 양천 한국방송회관에서 열린 한국방송기자클럽 초청 토론회에서 박 전 대통령에 대한 질문이 나오자 "제가 박 전 대통령이 탄핵 이후 구속조치된 것을 담당하지는 않았으나 원인이 되는 삼성 사건을 제가 했고, 중앙지검 담당이 된 후에 몇 가지 여죄에 대해 수사했다"며 이같이 밝혔다.

박 전 대통령과의 만남을 놓고는 "그분의 건강 회복이 우선인 상황에서 제가 그분을 뵙겠다고 찾아가겠다는 것이 박 전 대통령 건강 회복에 바람직하겠느냐"며 "지금은 박 전 대통령의 조속한 건강 회복을 바랄뿐"이라고 설명했다.

윤 후보는 이명박 전 대통령 사면에 대해서도 언급했다. 그는 "이 전 대통령이 박 전 대통령보다 더 고령이고, 건강상태도 좋지 않은 것으로 알고 있다"며 "이 부분에 대해서는 현재 여론조사만 갖고 판단할 게 아니라 사면권을 대통령에게 헌법이 부여했을 때에는 미래 국가 발전, 미래 국민통합을 위해 이런 권한을 준 게 아닌가 그런 각도에서 판단해야 한다"고 말했다.

