'코시국'에도 카페·치킨집 늘었지만…매출 2013년 이후 첫 감소

가맹점당 매출액 9%↓



카페·치킨집 평균 연매출 2억원 아래로

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난해 코로나19 위기에도 카페, 치킨집 등 프랜차이즈 가게 수가 는 것으로 나타났다. 다만 사회적 거리두기 조치 등의 영향으로 매출과 고용은 조사를 시작한 2013년 이후 처음으로 전년보다 줄어들었다.

통계청이 27일 발표한 '프랜차이즈(가맹점) 조사 잠정 결과'에 따르면 지난해 전국 프랜차이즈 가맹점 수는 23만5709개로 2019년보다 9.5% 증가했다. 자동차 수리(5500개·-21.9%), 가정용 세탁(4701개·-2.7%), 문구점(1674개·-0.1%)을 제외한 모든 업종에서 프랜차이즈 가맹점 수가 늘어난 것으로 집계됐다.

특히 김밥·간이음식(1만5840개·18.5%), 한식(3만6022개·16.5%), 커피·비알코올음료(2만1360개·16.4%), 피자·햄버거(1만4324개·14.9%) 프랜차이즈 증가율이 두 자릿수를 나타냈다. 대표 프랜차이즈 업종인 치킨도 2만7667개로 7.7% 늘었다. 이진석 통계청 산업통계과장은 "자동차 수리와 가정용 세탁은 일부 브랜드의 프랜차이즈 등록 취소로 인해 수가 감소했다"며 "한식이나 김밥·간이음식과 같은 업종에서는 배달전문점 증가 등의 영향으로 프랜차이즈가 늘어난 것으로 보인다"고 말했다.

코로나19 타격으로 프랜차이즈의 매출과 고용은 2013년 통계 작성 이후 처음으로 전년 대비 감소세를 보였다. 지난해 전체 프랜차이즈 매출액은 74조3653억원으로 2019년보다 0.3% 줄었고, 가맹점당 연 매출액도 3억1550만원으로 9.0% 감소했다.

영업시간 제한 등의 여파에 한식당, 주점, 카페 매출이 10% 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 한식의 가맹점당 매출은 2019년 3억원을 웃돌았으나 지난해에는 18.7% 감소해 2억4840만원으로 쪼그라들었다. 2019년 2억원이 넘었던 커피·비알코올음료와 치킨 가맹점당 매출도 지난해에는 각각 14.7%와 3.5% 감소해 1억7870만원, 1억9860만원을 기록했다.

생맥주·기타주점(1억5240만원·-15.9%), 외국식(3억2930만원·-13.9%)도 가맹점당 매출이 상당 폭 줄었고, 편의점(4억9360만원·-11.9%)도 가맹점당 매출이 5억원 아래로 내려갔다. 다만 의약품(10억5170만원·4.6%), 문구점(4억590만원·4.9%)은 가맹점당 매출이 늘었다.

전체 프랜차이즈 종사자 수는 80만2501명으로 전년보다 5.2% 감소했다. 가맹점당 종사자 수도 3.4명으로 12.8% 줄었다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr