이재명 “토론 거부, 민주주의 하지 않겠다는 선언” 윤석열 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 27일 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 “말싸움으로 치부하며 토론 자체를 거부하는 것은 자칫 민주주의를 하지 않겠다는 선언으로 이해되기 쉽다”며 토론 참여를 촉구했다.

이 후보는 이날 오전 페이스북에 “정치인은 주권자인 국민의 대리인인 만큼 더더욱 토론을 피해서는 안 된다는 것이 제 믿음”이라며 “토론하지 않으면 성장할 수 없고, 사회적인 합의를 이끌어낼 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “주권자가 무슨 생각을 하는지 정치인은 들어야 할 의무가 있고, 정치인은 주권자에게 자신의 철학과 비전을 제시하고 동의를 얻어야 할 의무가 있다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “세상에 배움이 없는 토론은 없다고 생각한다. 저는 앞으로도 잘 듣고 잘 배우기 위해 토론하겠다”며 “준비가 됐든 덜 됐든 준비된 만큼, 국민과 꾸준히 소통하고 토론하겠다. 그럴 때 우리 사회도 한층 더 도약하게 될 거라 믿는다”고 강조했다.

두 사람은 주말동안 TV 토론 여부를 두고 설전을 벌였다. 윤 후보는 지난 25일 유튜브 방송에 출연, “토론을 하게 되면 결국은 싸움 밖에 안 난다”며 토론이 필요없다는 입장을 밝혔다. 이에 이 후보는 26일 방송 인터뷰에서 “국민이 판단할 기회를 봉쇄하는 것”이라고 꼬집었다. 민주당은 윤 후보가 토론을 거부하는 선거전략을 취하고 있다며 대선 토론 횟수를 현행 3회에서 7회로 늘리는 법 개정안을 발의하는 등 윤 후보를 링 위에 올리려는 노력을 계속하고 있다.

