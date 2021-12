CGV는 지난 22일 여의도·판교점에 템퍼시네마를 조성했다고 27일 전했다. 리클라이닝 템퍼 모션 베드를 마련한 침대 상영관이다. 머리, 상체, 다리의 각도를 자유자재로 조절해 영화를 편안하게 관람한다. 시야를 가리지 않는 선에서 매트리스를 둘러싼 칸막이를 높여 공간의 독립성도 제공한다. 관계자는 "여유 공간을 넓히고 간접조명을 설치해 아늑한 분위기를 연출했다"고 했다. 관람객에게는 음료와 다크초콜렛을 준다. 자세한 내용은 CGV 홈페이지 또는 모바일 앱 참조.

