속옷 차림으로 문 앞에서 떨던 남성…집에선 아버지 시신 발견

[아시아경제 나예은 기자] 성탄절을 하루 앞둔 24일 아버지가 사망한 뒤 추위 속에서 떨던 20대 남성이 경찰에 구조됐다.

24일 인천 계양경찰서에 따르면 이날 0시3분쯤 인천시 계양구 작전동 한 상가주택에서 지적장애가 있는 한 남성이 집에 들어가지 못한 채 소리를 지르고 있다는 이웃 주민의 신고가 경찰에 접수됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 해당 상가주택의 출입문을 열지 못한 채 속옷 차림으로 문 앞에서 떨고 있던 지적장애 1급 A씨(22)를 발견했다.

경찰은 도어락이 설치된 출입문을 열기 위해 A씨의 아버지 B씨(62)의 휴대전화 번호를 확보해 연락했으나, 전원이 꺼져 있었다.

경찰은 B씨가 평소 지병을 앓았고 올해 봄에도 갑작스럽게 쓰러진 적이 있었다는 이웃의 전언에 따라 소방당국과 함께 상가주택의 출입문을 강제로 개방해 숨진 상태인 B씨를 발견했다.

B씨의 시신은 부패한 상태였으며 숨진 뒤 수일간 방치됐던 것으로 추정됐다. 경찰은 B씨의 시신이 있는 집에 방치됐던 A씨가 이날 밖으로 나왔다가 다시 집에 들어가지 못하고 있었던 것으로 보고 있다.

경찰은 저체온증을 보인 A씨에게 응급조치를 한 뒤 119구급대에 인계해 치료를 받을 수 있도록 했다.

경찰 관계자는 "B씨의 사망에 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있으며 시신 부검은 하지 않을 것"이라며 "A씨의 다른 가족에게 구조 사실을 알려 보호할 수 있도록 했다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr