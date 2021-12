외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 동반 매수세에 코스피와 코스닥지수 모두 오름세를 보이고 있다. 오미크론 변이 바이러스 우려가 완화된 미국 증시 영향을 받은 것으로 풀이된다.

24일 오전 10시 5분 코스피는 전 거래일 대비 0.6%(17.96포인트) 상승한 3016.13에 거래됐다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.38%(11.31포인트) 상승한 3009.48로 장을 시작해 장 초반 0.9%가량 상승 하기도 했다. 투자자동향을 보면 외국인과 기관이 각각 1336억원, 3846억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 5195억원어치 주식을 팔았다.

업종별로는 경기소비재 관련 업종과 전기·전자 업종이 오름세를 이어가고 있다. 운수장비(2.05%), 기계(1.95%), 전기·전자(1.01%), 서비스업(0.92%) 순으로 나타났다. 시가총액상위종목을 보면 대부분 오름세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 6,129,254 전일가 79,900 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환“벌써 다 보여줬다” 새해 첫 삼성폰 '갤럭시S21 FE'… 사진 이어 영상까지 close (0.75%), SK하이닉스(0.78%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 6,500 등락률 +1.72% 거래량 179,387 전일가 378,000 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[클릭 e종목]"네이버, 4분기도 견조한 성장…메타버스 순항"'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전 close (1.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 1,000 등락률 +0.88% 거래량 711,526 전일가 113,000 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속[굿모닝증시] 오미크론 봉쇄 우려 완화에 뜬 '증시' close (1.13%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 5,500 등락률 +2.63% 거래량 507,427 전일가 209,000 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환엔진개발센터 없앤 현대차…전동화 개발에 박차가한다기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신' close (3.11%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 660,000 전일대비 17,000 등락률 +2.64% 거래량 126,234 전일가 643,000 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[클릭 e종목] "삼성SDI, 4분기 기대 밑돌겠지만 성장은 지속"오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 close (1.87%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 600 등락률 +0.71% 거래량 788,003 전일가 84,200 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신''반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 close (1.31%)는 오름세를 이어갔다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 623,000 전일대비 11,000 등락률 -1.74% 거래량 112,960 전일가 634,000 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[종목속으로] 끝없는 내리막 LG화학…배터리 제외한 매력은LG화학·LG에너지솔루션 노사, 자발적 나눔으로 7000만원 기부 close 은 0.63%, 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 4,000 등락률 -2.29% 거래량 96,900 전일가 174,500 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일카카오페이, 카카오페이증권 주식 881억원에 취득이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close 2.01% 하락했다.

코스닥지수는 같은 시각 전 거래일 대비 0.56%(5.53포인트)오른 1008.84를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.47%(4.74포인트) 오른 1008.05로 장을 출발해 오름세를 이어가고 있다. 투자자동향을 보면 외국인과 기관은 각각 121억원, 455억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 547억원어치 주식을 팔았다.

업종별로는 운송장비·부품(1.48%), 디지털컨텐츠(1.31%), 출판·매체복제(1.09%), IT소프트웨어(0.91%), 건설(0.87%) 순으로 나타났다. 업종별로 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,500 전일대비 600 등락률 +0.74% 거래량 313,671 전일가 80,900 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close (1.36%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 128,400 전일대비 4,000 등락률 +3.22% 거래량 305,455 전일가 124,400 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속 close (0.56%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 214,300 전일대비 4,400 등락률 +2.10% 거래량 303,364 전일가 209,900 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세' close (0.76%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 1,000 등락률 +0.88% 거래량 711,526 전일가 113,000 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속[굿모닝증시] 오미크론 봉쇄 우려 완화에 뜬 '증시' close 게임즈(1.11%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 182,500 전일대비 3,600 등락률 +2.01% 거래량 469,733 전일가 178,900 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까 close (1.12%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,000 전일대비 900 등락률 +0.71% 거래량 74,890 전일가 127,100 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (1.34%)은 오름세를 보였고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 508,700 전일대비 200 등락률 +0.04% 거래량 77,630 전일가 508,500 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까 close (-0.73%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 333,600 전일대비 700 등락률 +0.21% 거래량 19,443 전일가 332,900 2021.12.24 10:51 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"천보, 전해질·첨가제 수요 증가 수혜 기대"천보, 보통주당 300원 현금배당 결정[클릭e종목]2차전지 소재株, 주가 급락은 매수 기회 close (-0.09%)는 하락했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “이날 국내 증시는 실적 기대가 높은 종목군 중심으로 강세를 이어갈 것으로 전망된다”며 “전기차 업종 강세에 따른 2차전지 업종, 마이크론 급등에 따른 반도체 업종, 미국 경기 개선 기대에 따른 수출 관련 대형주에 주목할만 하다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr