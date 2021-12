[아시아경제 김흥순 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 902,226 전일가 29,200 2021.12.23 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 국방기술진흥연구소와 스텔스 무인기 기술연구 협약대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발 close 은 23일 이사회를 열고 서울 종로구 송현동 부지를 매각하는 안건을 의결했다고 공시했다. 처분금액은 5579억원이며 내년 6월30일까지 한국토지주택공사에 이를 처분할 예정이다. 회사 측은 처분 목적이 "재무구조 개선"이라고 밝혔다.

